Пожилую петрозаводчанку с обожженной грудью госпитализировали

Пенсионерка получила ожоги у себя дома на улице Горького, сообщили в МЧС Карелии.

В четверерг в 11.58 в пожарно-спасательную службу из БСМП поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 71-летняя пенсионерка.



Врачи диагностировали у петрозаводчанки термический ожог пламенем грудной клетки 1-2-й степени на площади 3%.

Причина травмирования – неосторожное обращение с огнем.

Пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.

Ранее петрозаводчанина госпитализировали с сильными ожогами.