Пожилую петрозаводчанку с обожженной грудью госпитализировали

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Пенсионерка получила ожоги у себя дома на улице Горького, сообщили в МЧС Карелии.
В четверерг в 11.58 в пожарно-спасательную службу из БСМП поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 71-летняя пенсионерка.
Врачи диагностировали у петрозаводчанки термический ожог пламенем грудной клетки 1-2-й степени на площади 3%.
Причина травмирования – неосторожное обращение с огнем.
Пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.
Ранее петрозаводчанина госпитализировали с сильными ожогами.
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