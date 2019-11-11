Петрозаводчанина госпитализировали с сильными ожогами

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Мужчина обгорел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в МЧС Карелии.
В субботу, 9 ноября, в 16.41 в пожарную службу поступило сообщение из БСМП – 41-летний мужчина получил сильные ожоги.
Врачи диагностировали у мужчины термический ожог пламенем грудной клетки, плеча и предплечья, пальцев 3-4-й степени на площади 15% и ожоговый шок.
Пострадавшего доставили в ИТАР БСМП.
В МЧС сообщили, что причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее житель Сегежского района обгорел на пожаре.
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