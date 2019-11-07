Житель Карелии обгорел на пожаре

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Пожар произошел 6 ноября в Сегежском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 7.43 пожарно-спасательные подразделения в составе 7 человек привлекались для ликвидации пожара в одноэтажном жилом двухвартирном доме в п. Каменный бор на ул. Набережной. В 8.00 пожар ликвидирован.
Сгорела одна из квартир и веранда на площади 60 кв м.
Пострадал мужчина – у него диагностировали термический ожог лица и правой кисти 2-й степени на площади 7%. Пострадавший был госпитализирован в Сегежскую ЦРБ.
Из горящего дома вынесли газовый баллон.
Погибших нет.
Причины, виновный, ущерб устанавливаются.
Ранее петрозаводчанин обгорел в кровати.
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