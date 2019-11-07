Житель Карелии обгорел на пожаре

Пожар произошел 6 ноября в Сегежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 7.43 пожарно-спасательные подразделения в составе 7 человек привлекались для ликвидации пожара в одноэтажном жилом двухвартирном доме в п. Каменный бор на ул. Набережной. В 8.00 пожар ликвидирован.

Сгорела одна из квартир и веранда на площади 60 кв м.

Пострадал мужчина – у него диагностировали термический ожог лица и правой кисти 2-й степени на площади 7%. Пострадавший был госпитализирован в Сегежскую ЦРБ.

Из горящего дома вынесли газовый баллон.

Погибших нет.

Причины, виновный, ущерб устанавливаются.

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