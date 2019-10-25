Петрозаводчанин обгорел в кровати

Пожар произошел 24 октября на ул. Чернышевского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 11.48 на ул. Чернышевского, 5 произошел пожар в жилом доме. В результате повреждены постельные принадлежности на площади 1 кв м в квартире №4 в комнате №10.



Причина, виновный, ущерб устанавливаются.



42-летний мужчина получил термический ожог спины и правого плеча 2 степени на площади 5%, а также отравился угарным газом.



Пострадавший доставлен в БСМП.