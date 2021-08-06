Пожилую жительницу Карелии обворовал ухаживавший за ней рецидивист

Полиция Кондопоги раскрыла кражу, в которой оказался замешан ранее судимый местный житель, ухаживавший по просьбе родственников за пенсионеркой, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 27-летнего ранее судимого жителя Кондопоге. По версии полиции, горожанин украл имущество на общую стоимость 5 тысяч рублей, принадлежащее пожилой кондопожанке.

Мужчина знаком с близкими потерпевшей. По их просьбе он ухаживал за пенсионеркой: приносил продукты питания, присматривал за ней, пока родственников не было дома.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в один из своих очередных визитов, житель города бумажников взял микроволновую печь и пылесос, принадлежащие женщине. Пропажу бытовой техники обнаружил сын гражданки, который и обратился в полицию.

Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что продал похищенное, а вырученные деньги потратил. За совершённое преступление фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.