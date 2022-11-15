Задержали курьера мошенников, который забрал у очень пожилых жительниц Петрозаводска более 1 млн рублей

Пенсионерок в Петрозаводске обманули по классической схеме «родственник попал в ДТП», сообщили в МВД Карелии.

На этой неделе в полицию Петрозаводска поступили заявления от нескольких жительниц города. Пожилые петрозаводчанки в возрасте от 83 лет до 91 года стали жертвами мошенников.



Днем пенсионеркам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что их близкий родственник попал в беду – стал виновником ДТП. Проходимцы вынуждали пожилых женщин отдавать деньги неизвестному курьеру.



Сразу же после звонка он появлялся на пороге квартир и забирал сбережения. Суммы, которыми аферист поживился у пенсионерок – 379 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей.



Деньги курьер сразу же переводил организаторам преступлений. Сотрудники уголовного розыска задержали курьера.



Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Подозреваемый признал вину и, в том числе, сознался в подобных преступлениях на территории соседнего региона.



Кроме этого, установлена причастность подозреваемого ещё к одному преступному эпизоду: 250 тысяч рублей по той же схеме передала ему 88-летняя петрозаводчанка.



Злоумышленника заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела о мошенничествах, которые соединят в одно производство. Полицейские ищут остальных участников группировки.