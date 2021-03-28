Пожилых жителей Карелии из глубинки привезут в пункты вакцинации от коронавируса бесплатно

Доставлять пенсионеров из отдаленных поселков в лечебные учреждения для вакцинации будут организации социального обслуживания, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и министром социальной защиты республики Ольгой Соколовой. Иммунизацию от COVID-19 люди старше 65 лет смогут пройти одновременно с диспансеризацией и дополнительным обследованием на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

В оперштабе напомнили, по охвату иммунизацией исходя из поступившего объема вакцины Карелия находится на 7 месте среди регионов страны, по охвату вакцинацией людей старше 60 лет республика на 3 месте в России.

Ранее в Минтруде рассказали, что может грозить педагогам, отказавшимся от вакцинации.