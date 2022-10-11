«Позвоните маме!»: Глава Минздрава Карелии поздравил с Днем матери

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о незабудках в День матери.

В соцсети Михаил Охлопков рассказал о празднике День матери, символом которого является незабудка – цветок, возвращающий память людям, забывшим родных и близких.

«В последнее воскресенье ноября в России уже 25 лет отмечают День матери. Это официальный праздник, учрежденный Указом президента. Символ праздника - незабудка, которая, по народным поверьям, возвращает память людям, забывшим родных и близких. Позвоните маме!», - написал министр здравоохранения Михаил Охлопков.