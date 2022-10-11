«Права и свободы человека определены как высшая ценность»: глава Карелии поздравил с Днем Конституции

Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Днем Конституции России, напомнив о высшей ценности и основополагающих целях.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил жителей республики с Днем Конституции России, который отмечается сегодня, 12 декабря. Именно в этот день 29 лет назад была принята российская Конституция.

«В ней права и свободы человека определены как высшая ценность, а в числе основополагающих целей — процветание и благополучие нашей Родины», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Руководитель республики напомнил, что в нынешнем году одна из глав Конституции была дополнена.

«Россия приняла в свой состав новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Их жители законодательно признаны российскими гражданами, а число субъектов федерации увеличилось с 85 до 89», — написал на своей странице Артур Парфенчиков.

Глава Карелии объяснил, что страна переживает непростые времена, но одновременно это «время великих свершений».

«Я уверен, что в таком порыве, в желании быть вместе нам всё по плечу», — резюмировал Артур Парфенчиков