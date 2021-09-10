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Правды не найти? Известный художник Петрозаводска повредил автомобиль, провалившись в открытый колодец

Новости. Происшествия
09:58, 14 Сентября 2021
фото: © Егор Кукушкин

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На Кукковке дорожники не закрыли колодец, и в открытый люк попали три автомобиля – пострадавшие не верят, что смогут найти правду.

На своей странице в соцсети автомобилист, художник Егор Кукушкин рассказал, что попал в неприятную ситуацию на дороге, и при всех сложившихся обстоятельствах не знает, стоит ли искать правду, чтобы получить компенсацию, или бюрократия съест время и деньги, а результат окажется нулевым.

Так, по словам Егора Кукушкина, в минувший понедельник, 13 сентября, на Кукковке, на пересечении улиц Балтийская и Лыжная, дорожники оставили открытый колодец и никак его не обозначили. В результате открытый люк стал причиной трех ДТП.

«Сегодня попали в неприятную ситуацию. Пишу не для хайпа, может быть, кто посоветует что, может — пост поможет при разбирательствах. Просто сейчас хронология событий не в нашу пользу. Провалились на ходу в неприкрытый колодец. Знаки о ремонте дороги были, но дыра была не огорожена, в луже заметить ее невозможно! Колесо в хлам, диск, бампер, и ещё что-то, поймем после экспертизы. За нами ещё две машины влетели в это отверстие. Одна прямо колесом провалилась», — написал Кукушкин.

В результате, по словам пострадавшего, приезда ГИБДД дождались только они.
«Две другие машины плюнули и уехали: одна, заменив колесо, вторую вытянули из ямы (у неё каска) — сказали, что правды не найти».

Дальше, по словам художника-автолюбителя, события начали развиваться не в его пользу: как только провалившуюся машину достали из люка, появились дорожники и за 10 минут до приезда ГИБДД яму огородили.

«Странное совпадение. Хотя наряд очень корректно вёл себя, но акт ДТП оформлять не стали, только происшествие и повреждения авто зафиксировали, какую-то справку дать обещали, так как когда они приехали, дырень прикрыли! Бодаться или забить, вот в чем вопрос», — спрашивает пострадавший на дороге Егор Кукушкин.

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Комментарии

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Саныч
2021-09-14 11:00:26
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!
Эндшпиль
2021-09-14 10:39:57
Бондарчук предположительно через люк возжелал слиться, пути отхода из Шоушенка подыскивает. Командир не заметил открытый люк?
Leopol'd
2021-09-14 10:25:02
Зовите Пивненко, он на защите! Еще три дня на защите.
Эндшпиль
2021-09-14 10:23:38
Безопасный город, как завещали Бондарчук, Мирошник, Матвеев.
Алла
2021-09-14 10:23:27
Судиться надо! Правды добьётесь и за моральный ущерб ещё добавите себе...но Вы в России,не забывайте, здесь законы есть,но исполнения их нормального ,нет,к сожалению,потому потерпите...
drug
2021-09-14 10:16:54
Однозначно судиться.
В суд на Администрацию Петрозаводского городского округа.
Кинокритик
2021-09-14 10:48:22
drug, полностью согласен. И приобщить справку об уплаченных государству налогах за последние 10 лет. :)
Кинокритик
2021-09-14 10:07:55
Широко известный в узких кругах :)
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