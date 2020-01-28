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Правила проживания в общежитии

Новости. Экономика
10:00, 29 Января 2020
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Жизнь в общежитии принципиально отличается от пребывания в отеле или кратковременном визите в хостел.

Как правило, в общежитии останавливаются студенты и рабочие. И тем, и другим приходится сталкиваться с некоторыми особенностями, которые могут повернуть в легкий шок.

Хранение вещей

Общежитие подразумевает низкую цену на проживание и, соответственно, постояльцев, которые не обладают значительными средствами. Даже если вы выберете общежитие возле ЦАО, цена за сутки проживания в нем не превысит 450 рублей. Исходя из этого, стоит понимать, что личные вещи могут стать предметом всеобщего пользования. Если вы хотите этого избежать, лучше хранить свои вещи в комнате, где вы можете контролировать их наличие.

Отношения с персоналом

Охранники и консьержи, работающие в общежитии, нередко именно в нем и проживают. Ходят легенды обо всех бюрократических проволочках и личностных конфликтах, которые случались между жильцами и консьержами, поэтому самое разумное решение – построить теплые приветственные отношения. Неизвестно, с какой просьбой придется обратиться к персоналу, а лояльность всегда вознаграждается.

Распределение обязанностей

Проживание в общежитии автоматически подразумевает вовлеченность в социальную группу, часть которой может даже не говорить на одном с вами языке – такое нередко случается со студентами. Заранее оговоренные правила проживания в комнате сберегут не только душевное равновесие, но и помогут наладить дружеские отношения.

Вы можете создать собственный список обязанностей:

•   после какого времени нельзя шуметь;
•   во сколько выключать общий свет;
• ставить телефон на виброрежим или достаточно обойтись ненавязчивой мелодией;
•   кто сегодня убирается;
•   позволительно ли приглашать гостей и многое другое.

Жильцы комнаты – это миниатюрная ячейка общества, которая может функционировать наиболее продуктивно, когда каждый из ее членов доволен и сонастроен с остальными.

Посещение ванной комнаты

Многие постояльцы общежитий переживали ситуацию, когда очереди в душ приходилось ждать в течение получаса или даже больше. Ситуация способна взыграть на чьих угодно нервах. Во избежание ее возникновения лучше заранее занять очередь в душ и приспособиться к графику. Возможно, просыпаясь на 15 минут раньше, вы застанете ванную комнату пустой и сможете первым попасть в душ.

Вечеринка

Даже скромные посиделки могут стать трамплином к созданию прочной дружбы – особенно ценно это в том случае, когда постояльцам общежития приходится оставаться в нем на продолжительный срок. Бесспорно, даже будучи обособленным от социума, можно жить, продуктивно работать и учиться, но дружественные отношения не только создают комфортную бытовую среду, в которой вам придут на выручку, но и морально облегчит адаптацию к новому месту жительства. Устройте маленькую вечеринку с теми, кто проживает с вами в одной комнате, или пригласите жильцов соседних комнат и узнайте друг друга поближе в расслабленной атмосфере.

Хозяйственные навыки

Общежитие – это зачастую непредсказуемое место. Сегодня может не работать утюг или стиральная машина, а завтра сломается замок. Наилучшим выходом и самым бюджетным будет овладение навыками, которые помогут устранить возникшую проблему. Кроме того, полезным будет держать при себе набор инструментов и аптечку – они могут не пригодиться, но их наличие никогда не будет лишним.

На этапе вселения общежитие может настораживать: новая среда, отличная от привычной, множество людей, незнакомые правила. Но освоение не затянется, а трудностей удастся избежать, если следовать нехитрым перечисленным правилам.

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