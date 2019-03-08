Правительство Финляндии отправлено в отставку за провал реформы здравоохранения

Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку правительства, которое не справилось с реформой здравоохранения.

Глава государства попросил кабинет министров продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава, передают Ведомости.

Финское правительство решило подать в отставку из-за провала реформы здравоохранения. Премьер Юха Сипиля заявил, что не видит условий для ее проведения. "Это большое разочарование для меня, – сказал Сипиля. – Я пришел к выводу, что мое правительство должно подать в отставку".

Реформа здравоохранения и социальной защиты предполагает сокращение роста госрасходов, ускорившегося на фоне старения населения Финляндии. Правительство указывало, что реформа позволила бы сохранить ежегодный рост расходов на социальную сферу и здравоохранение на уровне до 0,9% вместо нынешних 2,4%.

Сипиля отметил, что необходимость в реформе не отпала и он готов встретиться с парламентскими партиями для обсуждения ее перспектив. Через месяц, 14 апреля, в Финляндии пройдут парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство.