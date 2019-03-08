Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:20, 08 Марта 2019
фото: pixabay.com

Правительство Финляндии отправлено в отставку за провал реформы здравоохранения

Загрузка...

Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку правительства, которое не справилось с реформой здравоохранения.

Глава государства попросил кабинет министров продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава, передают Ведомости

Финское правительство решило подать в отставку из-за провала реформы здравоохранения. Премьер Юха Сипиля заявил, что не видит условий для ее проведения. "Это большое разочарование для меня, – сказал Сипиля. – Я пришел к выводу, что мое правительство должно подать в отставку".

Реформа здравоохранения и социальной защиты предполагает сокращение роста госрасходов, ускорившегося на фоне старения населения Финляндии. Правительство указывало, что реформа позволила бы сохранить ежегодный рост расходов на социальную сферу и здравоохранение на уровне до 0,9% вместо нынешних 2,4%.

Сипиля отметил, что необходимость в реформе не отпала и он готов встретиться с парламентскими партиями для обсуждения ее перспектив. Через месяц, 14 апреля, в Финляндии пройдут парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-03-08 14:53:38
Хе-хе-хе... У буржуев полный раздрай. СССР нет, не у кого срисовывать систему здравоохранения, систему образования и другие социальные завоевания социализма. Что там с безусловным базовым доходом? Халява кончилась?
кир
2019-03-08 14:51:41
Старуху Европу тоже трясёт. У других тоже спад, а они нам санкции делают. Клали прибор на ваши санкции.
Мизантроп
2019-03-08 15:04:36
кир, Да не старуху Европу, а капитализм трясет, все сильнее и сильнее. А из кризисов выходить у него один способ - развязывание очередной войны. Я так понимаю, за "Истмат" ты не взялся? Ну, ну...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
05.03.2019, 13:05
Любовь прошла, никто не вспоминает
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
04.03.2019, 09:25
В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину
02.03.2019, 09:48
Госавтоинспекция сообщила, где в Петрозаводске установлены камеры
01.03.2019, 12:44
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив"

Аналитика

07.03.2019 14:07
Обществоведение
"Люцифер" и "Краснопуз"
Как в горсуде Петрозаводска священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания.
Любовь прошла, никто не вспоминает 5
05.03.2019 13:05
"За школу и садик будем воевать!" 5
05.03.2019 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 4
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 2
28.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

06.03.2019 13:45
Личное мнение
Символ прошлого 10
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»