Правительство хочет разрешить бесплатное подключение населения к газовым сетям

Правительство подготовило поправки в закон о газоснабжении, которые предусматривают для граждан бесплатное подключение к газовым сетям.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы уже подготовили проект изменений в закон о газоснабжении, которые снимут нагрузку по подключению к сетям газоснабжения с населения, с домовладений», — сказал он.

Новак подчеркнул, что в России уже достаточно высокий уровень газификации, но еще остаются населенные пункты, в которые газ хоть и подведен, но дома жителей к нему не подключены. Ответственными за эти работы будут газораспределительные организации, а не региональные или муниципальные власти, как было ранее.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение правительству разъяснить населению, что тарифы на электроэнергию в перспективе могут значительно вырасти, поэтому надо переходить на использование природного газа.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».