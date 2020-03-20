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Правительство из-за коронавируса разрешило бизнесу отсрочить платежи по аренде

Новости. Экономика
16:02, 20 Марта 2020
фото: pixabay
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возможности отсрочки арендных платежей в 2020 году по договорам аренды государственного имущества для малого и среднего бизнеса.

Документ опубликован на сайте правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принято в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

Как еще власти помогают бизнесу справиться с последствиями пандемии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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