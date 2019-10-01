Правительство Карелии намерено усилить налоговую нагрузку на гастарбайтеров

Республиканские власти рассчитывают получить в региональный бюджет около 80 миллионов рублей в качестве выплат иностранных граждан, работающих на территории региона.

Правительство Карелии решило усилить налоговую нагрузку на иностранных граждан, работающих на территории республики. Глава региона Артур Парфенчиков внес на рассмотрение карельского парламента проект республиканского закона, который предусматривает увеличение в 2020 году на 6% коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Этот коэффициент используется при расчете налога на доходы физических лиц, который уплачивают иностранцы, работающие в России по найму.

В нынешнем году в Карелии установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на уровне 2,473. Глава республики предложил увеличить величину коэффициента до 2,614.

По расчетам карельских чиновников, в случае принятия губернаторского законопроекта ежемесячный фиксированный авансовый платеж иностранных граждан, работающих на территории республики на основании патента, составит 5693 рубля. При этом общие поступления в карельскую казну от гастрарбайтеров могут составить около 80 миллионов рублей.