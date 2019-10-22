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Новости. Экономика
11:40, 22 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

Правительство Карелии намерено взять взаймы полмиллиарда

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Кредитные ресурсы планируется направить на покрытие дефицита регионального бюджета.

Республиканское правительство намерено привлечь очередные кредиты для покрытия дефицита бюджета в ближайшие несколько лет. Общая сумма, которую карельские чиновники собираются взять взаймы, составляет полмиллиарда рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил республиканскому министерству финансов провести процедуру определения исполнителей государственных контрактов на открытие кредитных линий в течение 36 месяцев. Общую сумму займа карельские власти планируют разбить на четыре контракта: один – на 250 миллионов рублей и еще три на такой же объем кредитных ресурсов. Предельный объем средств на выполнение каждого госконтракта определен в размере 60 миллионов рублей.   

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