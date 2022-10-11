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Правительство Карелии назвало районы, где местные власти поработали лучше всех остальных

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16:26, 21 Октября 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Администрации Беломорского, Муезерского и Кондопожского района признаны самыми эффективными органами местного самоуправления Карелии по итогам 2021 года.

Это следует из постановления правительства республики, согласно которому указанные районы получат дополнительные дотации из регионального бюджета.

Такие дотации направляют районам в качестве поощрения за «достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления», сказано в документе.

Первое место в этом рейтинге занял Беломорский район — он получит 2,8 млн рублей. Кроме того, Муезерскому району перечислят дотацию в размере 2,5 млн рублей, Кондопожскому — 1,7 млн рублей.

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