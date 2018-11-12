Правительство Карелии не будет увеличивать число чиновников

В проекте бюджета на 2019 год говорится, что правительство Карелии не может увеличивать численность сотрудников органов государственной власти в течение трех лет.

Но правительство может получить право увеличить число чиновников, если изменятся функции органов исполнительной власти и казенных учреждений Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".