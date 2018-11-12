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Новости. Политика
12:40, 12 Ноября 2018
фото: Валерий Поташов

Правительство Карелии не будет увеличивать число чиновников

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В проекте бюджета на 2019 год говорится, что правительство Карелии не может увеличивать численность сотрудников органов государственной власти в течение трех лет.

Но правительство может получить право увеличить число чиновников, если изменятся функции органов исполнительной власти и казенных учреждений Карелии. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-12 14:44:17
В цифровом веке не нужно много чиновников. Например, в Сбербанке сократили 70% менеджеров, заменив искусственным интеллектом. Просто у нас бестолочи тянутся к управлению, не имея данных внутри себя.
zanoza
2018-11-12 14:22:57
"Вместе с тем, правительство может получить такое право в случае изменения функций органов исполнительной власти и казенных учреждений Карелии". Ну и почему же тогда не может? Лазеечку то оставили!
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