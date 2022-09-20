Правительство Карелии объяснило, каких запасников не отпустят в отпуск

Артур Парфенчиков подписал Постановление, в котором указывается необходимость приостановки предоставления отпусков работникам, находящимся в запасе.

Как объяснили в пресс-службе главы Карелии, норма подписанного 22 сентября 2022 года постановления «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» «касается только находящихся в запасе работников исполнительных органов, органов местного самоуправления в Республике Карелия, а также организаций, находящихся в их ведении».

«Приостановить предоставление отпусков работникам, пребывающим в запасе», — значится в Постановлении.