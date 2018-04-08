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Новости. Общество
09:00, 08 Апреля 2018

Правительство Карелии обратится в прокуратуру по вопросу невыплат зарплат строителям перинатального центра.

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Вице-премьер правительства республики Игорь Корсаков заявил, что власти Карелии готовят обращение в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации с невыплатой зарплат строителям перинатального центра

"В настоящее время правительство республики Карелия готовит обращение в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования в отношении организаций, задействованных ранее на строительстве объекта по неисполненным обязательствам по выплате заработной платы",- сообщил Игорь Корсаков.

Ранее сообщалось о том, что часть строителей перинатального центра в Петрозаводске планирует выйти на акцию протеста. На данный момент идет процесс согласования мероприятия с мэрией Петрозаводска. Акция намечена на 13 апреля.

"Правительство республики Карелия полностью выполняет свои обязательства по контролю за ходом строительства объекта "Перинатальный центр г.Петрозаводска". Обеспечивает перечисление средств по факту выполненных работ в полном объеме генеральному заказчику строительства – корпорации "Ростех". Вопросы своевременной выплаты заработной платы работникам находятся в компетенции подрядчика и привлеченных на строительство субподрядных организаций. Контроль за выполнением данных обязательств осуществляют органы прокуратуры и трудовая инспекция",- заявил вице-премьер правительства республики Игорь Корсаков. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2018-04-08 09:31:54
Какой-то цирк,ведь это здание так необходимо народу,но как всегда бардак, вон ,братьев Магомедовых за задницу взяли,так 5 (ПЯТЬ)миллиардов!!! за них залог предложили!!!! Хорошо что оставили под стражей. А тут ,1 миллион найти не могут?! До чего страну довели.....
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