Правительство Карелии обратится в прокуратуру по вопросу невыплат зарплат строителям перинатального центра.

Вице-премьер правительства республики Игорь Корсаков заявил, что власти Карелии готовят обращение в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации с невыплатой зарплат строителям перинатального центра

"В настоящее время правительство республики Карелия готовит обращение в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования в отношении организаций, задействованных ранее на строительстве объекта по неисполненным обязательствам по выплате заработной платы",- сообщил Игорь Корсаков.

Ранее сообщалось о том, что часть строителей перинатального центра в Петрозаводске планирует выйти на акцию протеста. На данный момент идет процесс согласования мероприятия с мэрией Петрозаводска. Акция намечена на 13 апреля.

"Правительство республики Карелия полностью выполняет свои обязательства по контролю за ходом строительства объекта "Перинатальный центр г.Петрозаводска". Обеспечивает перечисление средств по факту выполненных работ в полном объеме генеральному заказчику строительства – корпорации "Ростех". Вопросы своевременной выплаты заработной платы работникам находятся в компетенции подрядчика и привлеченных на строительство субподрядных организаций. Контроль за выполнением данных обязательств осуществляют органы прокуратуры и трудовая инспекция",- заявил вице-премьер правительства республики Игорь Корсаков.