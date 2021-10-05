Правительство Карелии передало в собственность церкви фундамент дома на острове Валаам

С заявлением о передаче имущества к республиканским властям обратился Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о передаче в собственность Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря фундамент жилого дома на острове Валаам. Фундамент является региональным имуществом и находится в районе бухты Большая Никоновская.

Как следует из документа, к республиканским властям поступило заявление религиозной организации, которая хотела бы приобрести этот объект. В своем распоряжении карельский губернатор ссылается на федеральный закон от 30 ноября 2010 года «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».