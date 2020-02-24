Правительство Карелии потратит 33 млн рублей на водопроводные и канализационные сети в Олонце

На текущий ремонт сетей Олонцу уже в этом году направят из республиканского бюджета 8,5 млн рублей.

Замена коммуникаций в 2019 году будет синхронизирована с ремонтом дорожного полотна по улице Урицкого. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"Система водоотведения в Олонце сильно изношена, из-за чего нередко возникают аварийные ситуации, подтапливает подвалы многоквартирных домов. Система давно нуждается в реконструкции. Но прежде необходимо подготовить проектно-сметную документацию. На ее разработку направляем из бюджета РК почти 25 млн рублей. Она должна быть выполнена до конца 2021 года", - пишет Парфенчиков.

По мнению главы республики, проект должен включать в себя обустройство общесплавной канализации, которая объединит хозяйственно-бытовые стоки и ливневку, строительство КОС, насосных станций и почти 17 км сетей. На реализацию этого проекта правительство республики будет привлекать федеральные средства в рамках госпрограммы по развитию инфраструктуры.

Всего же для решения проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием водопроводных и канализационных сетей в Олонце, городу из республиканского бюджета дополнительно будет выделено более 33 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в районах Карелии к 100-летию республики обновят канализационные сооружения.