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Правительство Карелии потратит 33 млн рублей на водопроводные и канализационные сети в Олонце

Новости. Общество
12:25, 25 Февраля 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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На текущий ремонт сетей Олонцу уже в этом году направят из республиканского бюджета 8,5 млн рублей.

Замена коммуникаций в 2019 году будет синхронизирована с ремонтом дорожного полотна по улице Урицкого.  Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"Система водоотведения в Олонце сильно изношена, из-за чего нередко возникают аварийные ситуации, подтапливает подвалы многоквартирных домов. Система давно нуждается в реконструкции. Но прежде необходимо подготовить проектно-сметную документацию. На ее разработку направляем из бюджета РК почти 25 млн рублей. Она должна быть выполнена до конца 2021 года", - пишет Парфенчиков.

По мнению главы республики, проект должен включать в себя обустройство общесплавной канализации, которая объединит хозяйственно-бытовые стоки и ливневку, строительство КОС, насосных станций и почти 17 км сетей. На реализацию этого проекта правительство республики будет привлекать федеральные средства в рамках госпрограммы по развитию инфраструктуры.

Всего же для решения проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием водопроводных и канализационных сетей в Олонце, городу из республиканского бюджета дополнительно будет выделено более 33 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в районах Карелии к 100-летию республики обновят канализационные сооружения.

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Комментарии

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кир
2020-02-25 14:06:45
Сначала научитесь управлять миллионами людей на примитивных работах, а потом за проекты возьмётесь.
новый
2020-02-25 13:01:17
Либерастне лишь бы против. Протестанутые на всю голову
zanoza
2020-02-25 12:39:25
Почему же так дорого обходится бюджету проектно-сметная документация? Это же уму не постижимо потратить на её разработку 25 млн. рублей! На мой взгляд это очередной распил бюджетных средств! Где гарантия, что после разработки проектно-сметной документации будут выполнены работы по реконструкции водопроводных и канализационных сетей в Олонце. Как показывает практика (например с Аэропортом в Петрозаводске) всё может закончится только разработкой проектно-сметной документации , а по смути уводом бюджетных денег. Никто не наказан! Пилите дальше!
Сергей
2020-02-25 12:48:37
zanoza, не зря , видимо , посадили в гос.экспертизу своего человека , с министерской зарплатой . Будут пилить бюджет , раз федерального контроля за ними нет .
zanoza
2020-02-25 13:02:40
Сергей, я тоже об этом подумала.
Сергей
2020-02-25 13:11:01
zanoza, Примитивный и алчный мозг милиционера Вовочки "видно " за версту .
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