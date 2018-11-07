Правительство Карелии прогнозирует сокращение трудовых ресурсов в республике

Сокращение рабочей силы произойдет в ближайшие три года, несмотря на то, что многие работники предприятий будут позже выходить на пенсию из-за повышения пенсионного возраста.

Это следует из прогноза социально-экономического развития Карелии на 2019-20121 годы.

"Частично компенсировать сокращение трудовых ресурсов удастся за счет изменений в пенсионном законодательстве, а также некоторого увеличения экономической активности в отдельных возрастах (в том числе населения около пенсионного и пенсионного возраста). Даже при этих мерах в среднесрочной перспективе не ожидается роста численности рабочей силы", - говорится в пояснительной записке к прогнозу.

На сколько тысяч сократится численность трудоспособного населения Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".