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Новости. Общество
13:11, 07 Ноября 2018
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Правительство Карелии прогнозирует сокращение трудовых ресурсов в республике

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Сокращение рабочей силы произойдет в ближайшие три года, несмотря на то, что многие работники предприятий будут позже выходить на пенсию из-за повышения пенсионного возраста.

Это следует из прогноза социально-экономического развития Карелии на 2019-20121 годы.

"Частично компенсировать сокращение трудовых ресурсов удастся за счет изменений в пенсионном законодательстве, а также некоторого увеличения экономической активности в отдельных возрастах (в том числе населения около пенсионного и пенсионного возраста). Даже при этих мерах в среднесрочной перспективе не ожидается роста численности рабочей силы", - говорится в пояснительной записке к прогнозу.

На сколько тысяч сократится численность трудоспособного населения Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Плейшнер
2018-11-07 17:32:16
Так конечно , если свои трудовые ресурсы изводить , убирая со всех постов и забивать инородными " приставами и бурятами " так и будет .
кир
2018-11-07 13:45:24
Нет теоретиков для недоразвитого общества. Никто не знает куда идти и как править. Простой вопрос с ремнем решить не могут. Бить или не бить? Как у Гамлета. А не сажать простолюдинов за мелочевку всякую.
Мизантроп
2018-11-07 13:56:11
кир, "Cофи! Я что подумал... Вот Германия или Бельгия страны маленькие, люди живут рядом, оттого и философские мысли распространяются быстрее. От одного к другому... То же в Голландии или в Англии. А у нас? Осенью и весной до города не доехать. ... А ведь есть еще Камчатка? Давай вина выпьем." (с)
Изя
2018-11-07 13:26:56
Прогнозировать приноровились , только что то делать , чтобы не наступали такие последствия не научились . " Управленцы" хр...ы .
Изя
2018-11-07 13:24:13
Что то всё расклеилось у ПАО , видимо всё что мог сделал , пора и в путь .
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