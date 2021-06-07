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Власти Карелии отказались поддержать поправку о бесплатном проезде «детей войны» в транспорте

Новости. Общество
15:19, 08 Июня 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Правительство Карелии выступило против инициативы ряда депутатов парламента предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте пожилым гражданам со статусом «детей войны».

Об этом заявил сегодня представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике при обсуждении законопроекта «О детях войны в Республике Карелия». Согласно этому документу статус «детей войны» должны получить граждане, родившиеся на территории СССР в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

На заседании комитета обсуждались поправки, связанные с льготами для «детей войны», в том числе, о праве бесплатного проезда в общественном транспорте.

По словам Шабанова, в случае принятия такой поправки, расходы бюджета Карелии составят, по предварительной оценке, около 240 млн рублей. Таких денег в казне нет.

Также представитель правительства заявил, что если власти Карелии примут такое решение, то республика лишится федерального финансирования.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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лесоруб
2021-06-08 15:31:43
кому в этой стране нужны старики?
Zim
2021-06-08 15:42:10
лесоруб, а есть страны где старики нужны? Для чего? Как их там используют?
И причём здесь бесплатный проезд?
кир
2021-06-08 15:42:02
лесоруб, не лезь со своими претензиями "правдоруб". Не нравится, вали к финикам.
кир
2021-06-08 15:30:21
Поддерживаю. Не голодают и способны платить за билет.
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