Власти Карелии отказались поддержать поправку о бесплатном проезде «детей войны» в транспорте

Правительство Карелии выступило против инициативы ряда депутатов парламента предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте пожилым гражданам со статусом «детей войны».

Об этом заявил сегодня представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике при обсуждении законопроекта «О детях войны в Республике Карелия». Согласно этому документу статус «детей войны» должны получить граждане, родившиеся на территории СССР в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

На заседании комитета обсуждались поправки, связанные с льготами для «детей войны», в том числе, о праве бесплатного проезда в общественном транспорте.

По словам Шабанова, в случае принятия такой поправки, расходы бюджета Карелии составят, по предварительной оценке, около 240 млн рублей. Таких денег в казне нет.

Также представитель правительства заявил, что если власти Карелии примут такое решение, то республика лишится федерального финансирования.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».