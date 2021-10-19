Правительство Карелии распределило субсидии муниципалитетам на этнокультурное развитие коренных народов

Общая сумма субсидий республиканского бюджета на эти цели составила 10 миллионов рублей.

Правительство Карелии распределило субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по этнокультурному развитию коренных народов республики. Согласно правительственному распоряжению, субсидии регионального бюджета на эти цели получат пять районов – Калевальский, Кемский, Беломорский, Пряжинский, Олонецкий, а также Костомукшский городской округ.

Общая сумма выделенных средств составила 10 миллионов рублей. Из них Калевальскому району досталось 2 миллиона, Кемскому – около 631 тысячи, Беломорскому и Пряжинскому – по 2 миллиона, Олонецкому – 1 миллион 980 тысяч, а Костомукшскому городскому округу – около 1 миллиона 390 тысяч.