Правительство Карелии распределило субсидии на развитие материальной базы сельских домов культуры

Десять муниципалитетов республики получат на эти цели около 7,3 миллиона рублей.

Правительство Карелии распределило между муниципальными образованиями республики субсидии на развитие материальной базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Всего на эти цели из республиканского бюджета было выделено около 7,3 миллиона рублей.

Субсидии распределены между десятью муниципалитетами — Ведлозерским, Ильинским, Найстенъярвским, Салминским, Хурлуским и Шокшинским вепсским сельскими поселениями, а также Лоухским, Пудожским и Сегежским районами. Самую большую сумму из них — около 2,4 миллиона — получил Пудожский район, а самую маленькую — 123,5 тысячи — Салминское сельское поселение.