Правительство Карелии решило больше не обновлять онлайн-карту распространения COVID-19

Актуальность онлайн-карты, где отмечались очаги коронавируса в республике, себя исчерпала, сообщили в оперштабе правительства Карелии.

В оперштабе отметили, что карта распространения COVID-19 в Республике Карелия была запущена в начале пандемии, когда в регионе регистрировались первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. На первоначальном этапе данный информационный ресурс имел большую актуальность, помог призвать граждан быть бдительными, по возможности избегать посещения мест, где отмечались очаги заражения. Подобное информирование сыграло свою роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции, что, в свою очередь, позволило системе здравоохранения подготовиться к выявлению и лечению больных COVID-19.

Сейчас в медорганизациях республики создан резервный коечный фонд, имеется постоянно обновляемый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, отработаны маршрутизация и протоколы лечения больных.

Одновременно в республике по сравнению с начальным периодом пандемии в разы нарастили объемы тестирования на COVID-19: с нескольких десятков до полутора тысяч исследований за сутки в среднем. Это позволяет значительно эффективнее выявлять инфицированных коронавирусом. Результаты обследования в том числе контактных лиц показывают, в частности, что немалая доля заражений сегодня связана с контактами в сформировавшихся после отпусков трудовых коллективах.

В сложившейся ситуации актуальность онлайн-карты себя исчерпала. Со значительным суточным приростом выявляемых случаев инфицирования COVID-19 на первый план вышло неукоснительное соблюдение мер индивидуальной защиты во всех без исключения общественных местах, к которым относятся и подъезды жилых домов, и магазины, торговые центры, и различные учреждения, и общественный транспорт.

Сегодня каждому из нас важно осознать, что не существует мест, полностью безопасных с точки зрения распространения инфекции, которая у определенной части людей протекает бессимптомно.

Напомним, впервые онлайн-карта была опубликована 30 апреля, и на ней еще помещались все очаги коронавируса в Карелии, которых было всего 74, а не 5720, как сегодня.