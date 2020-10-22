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Правительство Карелии решило больше не обновлять онлайн-карту распространения COVID-19

Новости. Общество
15:20, 23 Октября 2020
фото: © covidmap10.ru
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Актуальность онлайн-карты, где отмечались очаги коронавируса в республике, себя исчерпала, сообщили в оперштабе правительства Карелии.

В оперштабе отметили, что карта распространения COVID-19 в Республике Карелия была запущена в начале пандемии, когда в регионе регистрировались первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. На первоначальном этапе данный информационный ресурс имел большую актуальность, помог призвать граждан быть бдительными, по возможности избегать посещения мест, где отмечались очаги заражения. Подобное информирование сыграло свою роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции, что, в свою очередь, позволило системе здравоохранения подготовиться к выявлению и лечению больных COVID-19.

Сейчас в медорганизациях республики создан резервный коечный фонд, имеется постоянно обновляемый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, отработаны маршрутизация и протоколы лечения больных.

Одновременно в республике по сравнению с начальным периодом пандемии в разы нарастили объемы тестирования на COVID-19: с нескольких десятков до полутора тысяч исследований за сутки в среднем. Это позволяет значительно эффективнее выявлять инфицированных коронавирусом. Результаты обследования в том числе контактных лиц показывают, в частности, что немалая доля заражений сегодня связана с контактами в сформировавшихся после отпусков трудовых коллективах.

В сложившейся ситуации актуальность онлайн-карты себя исчерпала. Со значительным суточным приростом выявляемых случаев инфицирования COVID-19 на первый план вышло неукоснительное соблюдение мер индивидуальной защиты во всех без исключения общественных местах, к которым относятся и подъезды жилых домов, и магазины, торговые центры, и различные учреждения, и общественный транспорт.

Сегодня каждому из нас важно осознать, что не существует мест, полностью безопасных с точки зрения распространения инфекции, которая у определенной части людей протекает бессимптомно.

Напомним, впервые онлайн-карта была опубликована 30 апреля, и на ней еще помещались все очаги коронавируса в Карелии, которых было всего 74, а не 5720, как сегодня.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-10-23 16:51:05
Когда ковидная карта превратилась в сплошное ковидное пятно, она себя исчерпала.
кир
2020-10-23 17:23:56
User, у тебя осеннее обострение. Пей таблетки.
gaudealis
2020-10-23 16:18:56
Куда ни кинь, всюду клин.
Действительно, уже никакая карта не нужна
Михаил Сав-Кин
2020-10-23 16:18:06
Ура! Коронавируса больше нет! Карта теперь не нужна.
Неравнодушный
2020-10-23 16:16:05
Ковид чертовски хорошо выстроен, умеет даже притвориться мёртвым и расслабить очумевших и ополоумевших противников.
Plant
2020-10-23 15:43:42
А список улиц, где гулять можно - что с ним????
Н - новый
2020-10-23 15:52:55
Plant, у молекулы завтра голубей можешь покормить и плакатиком потрясти.
Plant
2020-10-23 15:42:47
тут каждый день рекорды по заболевшим обновляются, а у них актуальность себя исчерпала.
zanoza
2020-10-23 15:42:35
Безопасных мест не осталось, карта теперь не нужна.
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