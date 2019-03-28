Правительство Карелии снизило прожиточный минимум для населения

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Величина прожиточного минимума для населения Карелии, которую устанавливает правительство республики, снизилась в четвертом квартале 2018 года.
Это следует из принятого в марте постановления правительства.
Согласно документу, величина прожиточного минимума, в среднем, на душу населения за четвертый квартал, установлена в размере 12829 рублей. Это меньше, чем в третьем квартале, когда прожиточный минимум равнялся 13041 рублю.
Снижение коснулось всех групп населения Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии.
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