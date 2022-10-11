Правительство Карелии: уровень регионального госдолга остается на безопасном уровне

Государственный долг республики на 93% состоит из бюджетных кредитов под ставку 0,1%, сообщили в правительстве Карелии.

Объем государственного долга Карелии на 1 октября 2022 года составил 21,4 млрд рублей или 50,8 % от планового показателя доходов республики за год. Это соответствует общепринятым стандартам безопасного долга, считают в пресс-службе регионального правительства.



Долг региона на 93% состоит из бюджетных кредитов, полученных из федеральной казны под ставку 0,1%. Второй год в республике дорогие коммерческие кредиты замещают дешевыми бюджетными.



В 2022 году из федеральной казны выделили 1,1 млрд рублей. Это позволило: досрочно погасить банковские кредиты районов; сэкономить на обслуживании их долга; получить федеральные средства для погашения задолженности по облигационному займу республики.



Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило кредитный рейтинг Карелии как «стабильный».