Памятник деревянной архитектуры защитят от нетрадиционной застройки и торговых павильонов.

Правительство Карелии установило зоны охраны для церкви Петра и Павла в деревне Челмужи Медвежьегорского района. Деревянный храм XVII столетия является объектом культурного наследия федерального значения.

Согласно правительственному постановлению, самые жесткие ограничения затронут территорию, прилегающую к памятнику. На этой территории запрещено проведение любых мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности объекта культурного наследия и исторической застройке, новое строительство на месте утраченных ценных построек, за исключением их воссоздания в прежних параметрах, размещение опасных производств, новых улиц и кварталов, установка линий электропередачи и вышек сотовой связи. Кроме того, в радиусе 50 метров от территории памятника нельзя размещать торговые киоски и павильоны, а в радиусе 30 метров – парковки для туристических автобусов.

Правительство определило для памятника и зону регулируемой застройки, где нельзя использовать высокие ограждения, нетрадиционные архитектурные решения и яркую окраску зданий.