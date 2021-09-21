Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство России не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Это следует из заключения кабмина, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента, информирует РИА Новости.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство в своем заключении указывает, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в заключении.

«Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта. Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. В виду непроработанности законопроект был отклонен», — заявили в Минтруде.