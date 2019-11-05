Правительство обосновало, почему в Карелии не будет спада в экономике к концу года

Падение промышленного производства, произошедшее в Карелии за последние 9 месяцев, сменится ростом к концу года за счет улучшения показателей ряда отраслей.

Такой прогноз содержится в материалах, подготовленных правительством республики к проекту бюджета на следующий год.

В январе-сентябре текущего года промышленное производство в Карелии сократилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но по итогам 2019 года правительство прогнозирует рост промышленности на 1,4% по сравнению с 2018 годом.

За счет чего власти ожидают улучшения показателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".