11:55, 05 Ноября 2019
Правительство обосновало, почему в Карелии не будет спада в экономике к концу года
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Падение промышленного производства, произошедшее в Карелии за последние 9 месяцев, сменится ростом к концу года за счет улучшения показателей ряда отраслей.
Такой прогноз содержится в материалах, подготовленных правительством республики к проекту бюджета на следующий год.
В январе-сентябре текущего года промышленное производство в Карелии сократилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Но по итогам 2019 года правительство прогнозирует рост промышленности на 1,4% по сравнению с 2018 годом.
За счет чего власти ожидают улучшения показателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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