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Правительство определило праздничные выходные в 2022 году

Новости. Общество
09:30, 10 Января 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Россиян ждет большое количество праздничных выходных в наступившем году.

Новогодние праздники продлятся десять дней, майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В марте россияне будут отдыхать с воскресенья, 6 марта, по вторник, 8 марта, пишет РБК.

Так, выходные дни 1 и 2 января (выпадают на субботу и воскресенье) будут перенесены на 3 и 10 мая. В целом в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января.

23 февраля в 2022 году выпадет на среду, этот день и будет выходным.

В марте выходной с субботы, 5 марта, будет перенесен на понедельник, 7 марта. Соответственно, выходными днями будут 6, 7 и 8 марта.

Майские праздники, как обычно, будут состоять из двух блоков: с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник) в честь Дня труда и с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник) в честь Дня Победы.

День России (12 июня) в следующем году выпадает на воскресенье, поэтому отдыхать россияне будут с 11 июня (суббота) по 13 июня (понедельник).

Ноябрьские праздники будут длиться с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье).

31 декабря — 9 января (Новогодние каникулы 2022)
22 февраля - сокращенный день
23 февраля - День защитника Отечества
5 марта - сокращенный день
6 марта — 8 марта (Международный женский день)
30 апреля — 3 мая День Труда
7 мая — 10 мая День Победы
11 июня — 13 июня День России
3 ноября - Сокращенный день
4 ноября — 6 ноября (День народного единства)

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Комментарии

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Ольга
2022-01-10 13:36:04
Эти выходные для чиновников и депутатов, мы, работяги, работаем во все праздники и выходные, и приносим люди комфорт: это магазины, различные салоны, частные предприниматели, да много кого ...
Экспeрд
2022-01-10 13:32:46
Две недели уже ни одной посадки, а они всё о праздниках думают.
dimchik19725
2022-01-10 09:45:59
Лишь бы не работать!:) Ну что за народ? Новогодние оставить и 9е мая, остальные на фиг не праздники!
Ники
2022-01-10 10:28:55
dimchik19725, не народ , а чинуши и депутаты .
кир
2022-01-10 10:41:36
Ники, не надо. Другого народа у меня нет. И. Сталин.
Изя
2022-01-10 11:02:33
кир, О как , сталинист нашелся ))) :)
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