Правительство определило праздничные выходные в 2022 году

Россиян ждет большое количество праздничных выходных в наступившем году.

Новогодние праздники продлятся десять дней, майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В марте россияне будут отдыхать с воскресенья, 6 марта, по вторник, 8 марта, пишет РБК.

Так, выходные дни 1 и 2 января (выпадают на субботу и воскресенье) будут перенесены на 3 и 10 мая. В целом в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января.

23 февраля в 2022 году выпадет на среду, этот день и будет выходным.

В марте выходной с субботы, 5 марта, будет перенесен на понедельник, 7 марта. Соответственно, выходными днями будут 6, 7 и 8 марта.

Майские праздники, как обычно, будут состоять из двух блоков: с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник) в честь Дня труда и с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник) в честь Дня Победы.

День России (12 июня) в следующем году выпадает на воскресенье, поэтому отдыхать россияне будут с 11 июня (суббота) по 13 июня (понедельник).

Ноябрьские праздники будут длиться с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье).

31 декабря — 9 января (Новогодние каникулы 2022)

22 февраля - сокращенный день

23 февраля - День защитника Отечества

5 марта - сокращенный день

6 марта — 8 марта (Международный женский день)

30 апреля — 3 мая День Труда

7 мая — 10 мая День Победы

11 июня — 13 июня День России

3 ноября - Сокращенный день

4 ноября — 6 ноября (День народного единства)