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Правительство отказалось поддержать законопроект об отчетности чиновников за предметы роскоши

Новости. Общество
09:00, 30 Сентября 2021
фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Правительство РФ не поддержало законопроект, предлагающий обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы.

Как сообщает ТАСС, официальный отзыв кабмина опубликован в думской электронной базе данных.

«Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», — говорится в документе.

Законопроектом депутата от КПРФ Валерия Рашкина предлагается установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения «по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата», если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход.

Сейчас в перечень подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты. 

Предлагается сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

В правительственном отзыве указано, что в законопроекте не содержится определения предмета роскоши, а отсутствие критериев «приведет к сложностям в правоприменительной практике».

Также в кабмине указывают, что автор инициативы не обосновал необходимость сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется совокупный доход должностного лица.

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Комментарии

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АК
2021-09-30 10:58:09
Хотите, чтобы они против ветра плюнули? Вы еще предложите чиновников принять закон о смертной казне за коррупцию, они же все от смеха помрут.
Висилица
2021-09-30 09:21:53
"Вор должен сидеть в тюрьме, и будет видеть,я сказал", (Жеглов)., но не в нашей стране, хи,хи....
Гость
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