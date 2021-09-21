Правительство отказалось поддержать законопроект об отчетности чиновников за предметы роскоши

Правительство РФ не поддержало законопроект, предлагающий обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы.

Как сообщает ТАСС, официальный отзыв кабмина опубликован в думской электронной базе данных.

«Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», — говорится в документе.

Законопроектом депутата от КПРФ Валерия Рашкина предлагается установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения «по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата», если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход.

Сейчас в перечень подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты.

Предлагается сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

В правительственном отзыве указано, что в законопроекте не содержится определения предмета роскоши, а отсутствие критериев «приведет к сложностям в правоприменительной практике».

Также в кабмине указывают, что автор инициативы не обосновал необходимость сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется совокупный доход должностного лица.