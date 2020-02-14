Правительство приступило к обсуждению законопроекта о "гаражной амнистии"

Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, внесён в правительство.

Данный законопроект устанавливает перечень документов, подтверждающих владение объектом гаражного назначения.

К ним относятся документы о длительном использовании гаража и выплате пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату платежей при использовании объекта, ранее полученные документы технической инвентаризации.

Проблемы с оформлением прав собственности возникают у членов кооперативов, построивших гаражи в советские времена. Зачастую у них нет актов о вводе объектов в эксплуатацию, что становится основанием для отказа в регистрации права собственности.

В Карелии получила массовое распространение практика, когда владельцы таких гаражей обращаются в суды и добиваются положительного решения.

После принятия закона о "гаражной амнистии", причина для судебных тяжб будет устранена.

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