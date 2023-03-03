Правительство продлило программы льготного автокредитования

Покупатели могут получить скидку до 25 %.

Правительство РФ решило продлить в 2023 году льготные программы автокредитования. Покупателю предоставляется скидка, сумма которой прибавляется к первоначальному взносу по кредиту или идет на погашение долга.

Размер скидки в этом году будет 20 % на обычные автомобили и 25 % - на электро, но не больше 625 тысяч рублей. По условиям программы есть требования и к машинам, и к покупателям.

Кто может стать участником программы, и какие модели машин можно купить, знает проект «Жизнь и кошелек».