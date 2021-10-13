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Правительство разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно

Новости. Общество
16:45, 13 Октября 2021
фото: © BSIP / EASTNEWS

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Российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации.

Как сообщает РБК, такое послабление дает проект постановления правительства, который подготовило Минэкономразвития

Эксперимент в течение трех лет будет действовать в некоторых коммерческих клиниках.

«Эксперимент поможет сделать медицинскую помощь доступной и своевременной <…>. В крупных городах очная медицинская помощь доступна большинству пациентов, а в регионах, в удаленных от крупных городов районах, получить очную медицинскую помощь бывает крайне затруднительно», — считает гендиректор сети клиник «Ниармедик» Мария Коломенцева.

Однако эта инициатива вызвала вопросы у медиков, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов», — предупредили в Минздраве.

 

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