Правительство разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно

Российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации.

Как сообщает РБК, такое послабление дает проект постановления правительства, который подготовило Минэкономразвития

Эксперимент в течение трех лет будет действовать в некоторых коммерческих клиниках.

«Эксперимент поможет сделать медицинскую помощь доступной и своевременной <…>. В крупных городах очная медицинская помощь доступна большинству пациентов, а в регионах, в удаленных от крупных городов районах, получить очную медицинскую помощь бывает крайне затруднительно», — считает гендиректор сети клиник «Ниармедик» Мария Коломенцева.



Однако эта инициатива вызвала вопросы у медиков, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов», — предупредили в Минздраве.