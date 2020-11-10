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Правительство РФ поддержит рублем частные зоопарки и цирки

Новости. Экономика
20:40, 10 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Из резервного фонда правительства им выделено свыше 238 миллионов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства более 238 миллионов рублей на поддержку частных зоопарков, цирков, дельфинариумов и океанариумов. Они оказались в вынужденном простое из-за эпидемии коронавирусной инфекции, однако кормление и ветеринарное обслуживание животных требует от их владельцев немалых затрат.

Как сообщили в правительстве РФ, субсидии получат более 35 организаций и предпринимателей. Федеральное финансирование поможет обеспечить содержание более 50 тысяч животных.

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