Правительство РФ поддержит рублем частные зоопарки и цирки

Из резервного фонда правительства им выделено свыше 238 миллионов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства более 238 миллионов рублей на поддержку частных зоопарков, цирков, дельфинариумов и океанариумов. Они оказались в вынужденном простое из-за эпидемии коронавирусной инфекции, однако кормление и ветеринарное обслуживание животных требует от их владельцев немалых затрат.

Как сообщили в правительстве РФ, субсидии получат более 35 организаций и предпринимателей. Федеральное финансирование поможет обеспечить содержание более 50 тысяч животных.