Правительство РФ разрешило выращивать коноплю и снотворный мак

Культивирование конопли и снотворного мака разрешено в промышленных, медицинских и ветеринарных целях.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.
В документе отмечается, что в медицинских целях и для использования в ветеринарии можно выращивать сорта мака снотворного "с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ".
Для культивирования в промышленных целях допущены конопля с содержанием тетрагидроканнабиола в объеме не более 0,1%, а также снотворного мака с общим содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина в объеме не более 0,6%.
Запрет на культивирование этих растений был введен в 2007 году, подписанным постановлением он отменен.
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