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Правительство РФ разрешило выращивать коноплю и снотворный мак

Новости. Общество
20:40, 10 Февраля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Культивирование конопли и снотворного мака разрешено в промышленных, медицинских и ветеринарных целях.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что в медицинских целях и для использования в ветеринарии можно выращивать сорта мака снотворного "с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ".

Для культивирования в промышленных целях допущены конопля с содержанием тетрагидроканнабиола в объеме не более 0,1%, а также снотворного мака с общим содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина в объеме не более 0,6%.

Запрет на культивирование этих растений был введен в 2007 году, подписанным постановлением он отменен.

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Комментарии

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кир
2020-02-10 21:28:20
Дома хотим, можно? Денег на снотворное нет. Пьяный сосед играет на гармони и поет, зовет красотку кататься. Не уснуть мне, право, не уснуть.(с)
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