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Правительство РФ установило прожиточный минимум на 2021 год

Новости. Общество
13:50, 09 Января 2021
фото: Никита Крючков / ТАСС
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Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров – 10 022 рубля.

В пресс-службе правительства напомнили, что с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как до этого. Кроме того, если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода.

Так, с нового года это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.

Кроме того, в России изменили и методику расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.

Ежегодное установление величины прожиточного минимума и МРОТ должно получать поддержку профсоюзов и работодателей.

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