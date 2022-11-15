Правительство РФ утвердило обязательную маркировку электронных сигарет и жидкостей к ним

Решение властей связано с нелегальными поставками в страну опасных для жизни товаров.

Правительство России выпустило постановление об обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств. Решение вступает в силу с 15 декабря, пишет «Коммерсантъ».



Согласно постановлению, маркировке подлежат жидкости с никотином и без для электронных систем доставки никотина в картриджах, в капсулах, а также в одноразовых электронных сигаретах.



Эксперимент по маркировке электронных сигарет и содержащихся в них жидкостей стартовал 1 февраля.



В августе Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку жидкостей и электронных систем доставки никотина. При этом в ведомстве не поддержали полный запрет вейпов.



Отметим, в этом году в Москве изъяли 150 тысяч опасных для жизни и здоровья электронных сигарет. По версии следствия, шесть иностранцев нелегально ввозили продукцию из Восточной Азии.