Правительство РФ увеличило ассигнования на погашение ипотеки для многодетных семей

На эти цели дополнительно выделено 5,5 миллиарда рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить 5,5 миллиарда рублей на компенсацию платежей по жилищным кредитам многодетных семей. Средства на эти цели будут направлены из резервного фонда федерального правительства.

Как отметили в российском кабинете министров, государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тысяч рублей.

В течение нынешнего года на эти цели уже было выделено 35 миллиардов рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать еще не менее 12 тысяч многодетных семей.