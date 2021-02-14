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Правительство РФ выделило 10 миллиардов на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Новости. Общество
21:05, 15 Февраля 2021
фото: © Fotolia / Ilike
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Всего на эти цели в 2021 году планируется направить 60 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Как отметили в российском кабмине, выделяемые средства – первый подобный транш. В целом, в федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрены 60 миллиардов.

На совещании с вице-премьерами, которое состоялось 15 февраля, Мишустин напомнил, что в России создан фонд Круг добра. Основная задача этого фонда – оказание помощи детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуется особая медицинская помощь и дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей нужными лекарствами.

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