Правительство РФ выделило 10 миллиардов на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Всего на эти цели в 2021 году планируется направить 60 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Как отметили в российском кабмине, выделяемые средства – первый подобный транш. В целом, в федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрены 60 миллиардов.

На совещании с вице-премьерами, которое состоялось 15 февраля, Мишустин напомнил, что в России создан фонд Круг добра. Основная задача этого фонда – оказание помощи детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуется особая медицинская помощь и дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей нужными лекарствами.