Правительство России одобрило выделение более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным

Кабмин РФ одобрил выделение дополнительно более 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Как сообщается в субботу, 12 февраля на сайте кабмина, такое решение принято по итогам состоявшегося в четверг заседания правительства. Об этом пишет ТАСС.

«Принятие проекта распоряжения правительства позволит обеспечить своевременную выплату Фондом социального страхования пособий по временной нетрудоспособности, рост расходов на которые обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в материалах кабмина.

Как сообщал на заседании в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, речь идет о выделении свыше 76,5 млрд рублей на выплату пособий по листкам нетрудоспособности в феврале и первой половине марта. По словам главы кабмина, это позволит поддержать сбалансированность бюджета ФСС, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме.