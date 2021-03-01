Правительство России планирует строительство 40 новых вышек сотовой связи в Карелии

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует строительство около 40 новых вышек сотовой связи вблизи туристических объектов и маршрутов в Карелии.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания, посвященного национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

По его словам, вышки будут строить не только на оживленных трассах, но и в труднодоступных районах, где расположены популярные туристические объекты.

"На территории мест паломничества, к примеру, в горном парке "Рускеала" или на горе Воттоварра недостаточная зона покрытия, что создает сложности, связанные, в том числе с обеспечением безопасности путешественников. Поэтому Минцифры дано поручение решить вопрос, у них в планах уже заложено строительство порядка 40 вышек", - сказал Чернышенко.

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