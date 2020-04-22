Правительство России разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Россияне могут не проводить поверку счетчиков воды и других бытовых приборов учета до конца 2020 года.

На фоне пандемии коронавируса правительство разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года, даже если сроки уже истекли, пишут РИА новости со ссылкой на Росстандарт.

"Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг", — говорится в сообщении.

Такие меры регулируются соответствующим постановлением правительства и направлены на минимизацию рисков распространения коронавируса.

При этом Росстандарт и Росаккредитация предупреждают о мошенниках, действующих на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. "Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности", — подчеркнули в Росстандарте.