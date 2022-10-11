Правительство России выделило Карелии дополнительно 764 млн рублей на расселение «аварийки»

Республика получила из резервного фонда правительства РФ дополнительную федеральную поддержку в 764 млн рублей на расселение аварийного жилья.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Выделенные федеральным центром средства позволят нам сохранить качество. Сегодня мы видим, что стоимость строительства и цена квадратного метра значительно выросли. Но строить дешевле — значит, экономить на качестве. Считаю, это недопустимо», — отметил руководитель республики.

По словам Парфенчикова, региональные власти не отказываются от взятых на себя обязательств по досрочному завершению действующего этапа программы расселения аварийного жилья.

«На два года раньше, в 2023-м, планируем расселить 636 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года», — напомнил глава Карелии.

Ранее сообщалось, расселение домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года, в Карелии позволило улучшить жилищные условия 4826 человек.