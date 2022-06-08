Новое жилье взамен аварийного в Карелии за 5 лет получили почти 5 тыс. человек

Расселение домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года, в Карелии позволило улучшить жилищные условия 4826 человек.

Расселено 85,97 тыс. кв.м. непригодного для проживания жилья.

Об этом сообщили в Фонде содействия реформированию ЖКХ, который финансирует программу.

Полностью программа выполнена в трех муниципальных образованиях региона.

Всего на 1 января 2017 года в Карелии аварийными были признаны 155,1 тыс. кв.м жилья, где проживало 9 124 человека.

Сейчас в Карелии возводится 8 многоквартирных домов, куда смогут переехать 935 семей.

В Петрозаводске продолжается строительство трех объектов. На улице Боровой подрядной организацией начинаются работы по монтажу стен 5-го этажа 196-квартирного дома и монтажу стен 6-го этажа 162-квартирного дома. В эти две 9-этажные новостройки планируется переселить более 350 семей (928 человек), проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 12,5 тыс. кв.м.

На площадке по улице Белинского для переселения 117 граждан, проживающих в аварийном жилье площадью 1,7 тыс. кв.м., строится 40-квартирый дом. На объекте в настоящее время ведутся работы по устройству фундамента.

В селе Янишполе Кондопожского района завершается возведение 75-квартирного дома: выполняются работы по его остеклению и наружной отделке. Из аварийного жилья площадью 3,1 тыс. кв.м. в новостройку в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется переселить 158 человек.

В городе Сортавала в рамках программы переселения ведется строительство 115-квартирного дома. В настоящее время подрядная организация приступила к возведению второго этажа здания. Из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 4,55 тыс.кв.м. до конца 2023 года сюда переедут 300 человек.

В Пиндушском городском поселении Медвежьегорского района завершается монтаж 5-го этажа 70-квартирного дома, в который из 23 аварийных домов площадью 2,25 тыс. кв.м. предусмотрено переселить 134 граждан.

В городе Беломорске для переселения 132 семей из аварийного жилья площадью 5,5 тыс. кв.м. продолжается возведение 5-этажного трехподъездного дома. Подрядной организацией ведутся работы по устройству фундамента здания. Ключи от квартир в этой новостройке получат 326 человек.

Кроме того, в городе Суоярви недавно приступили к возведению 145-квартирного дома. Его строительство позволит расселить 6,1 тыс. кв.м. аварийного жилья, где проживают 360 человек. На строительной площадке ведутся работы по устройству фундамента.