Правительство России выделит почти 6 миллиардов на поддержку пригородных электричек

Финансовая помощь позволит не только сохранить, но и расширить востребованные направления пассажирских перевозок.

Накануне майских праздников премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении бюджетных средств на поддержку железнодорожного пассажирского транспорта. По словам Мишустина, правительство России выделит почти 6 миллиардов пригородным пассажирским компаниям. «Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе – к местам отдыха», – сказал российский премьер.

Кроме того, выступая 27 апреля на заседании кабинета министров, его глава сообщил, что еще свыше 5,5 миллиардов будут направлены на поддержку пассажирских поездов дальнего следования. «За счет этих средств мы сохраняем доступные по цене билеты. Обновляется подвижной состав, включая приобретение новых, более современных и удобных вагонов», – пояснил Мишустин.