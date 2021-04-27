Реклама на сайте
Прислать новость
Водитель в Петрозаводске сбил собаку и бросил умирать (ВИДЕО 18+) 5
Сегодня 10:46
«У города должен быть свой характер» 9
Сегодня 11:50
Глава Карелии пообедал в школьной столовой, где отравились дети (ФОТО) 13
Сегодня 15:12
Уродливый забор и свалка окружают недострой в центре Петрозаводске (ФОТО) 7
Сегодня 07:52
Стало известно, когда начнется строительство района «Город у воды» в Петрозаводске
Сегодня 16:57
«Карелия Палп» стала собственником Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината 4
Сегодня 09:12

Правительство России выделит почти 6 миллиардов на поддержку пригородных электричек

Новости. Общество
22:00, 27 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
Загрузка...

Финансовая помощь позволит не только сохранить, но и расширить востребованные направления пассажирских перевозок.

Накануне майских праздников премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении бюджетных средств на поддержку железнодорожного пассажирского транспорта. По словам Мишустина, правительство России выделит почти 6 миллиардов пригородным пассажирским компаниям. «Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе – к местам отдыха», – сказал российский премьер.

Кроме того, выступая 27 апреля на заседании кабинета министров, его глава сообщил, что еще свыше 5,5 миллиардов будут направлены на поддержку пассажирских поездов дальнего следования. «За счет этих средств мы сохраняем доступные по цене билеты. Обновляется подвижной состав, включая приобретение новых, более современных и удобных вагонов», – пояснил Мишустин.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

Сегодня 16:02
Обществоведение
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности за десятилетие 2
По количеству умерших на тысячу жителей республика откатилась в 2020 году к показателям «нулевых».
Первомай неотмененный 2
Сегодня 13:00
«У города должен быть свой характер» 9
Сегодня 11:50
Ровесник гагаринского полета 5
Сегодня 08:54
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
23.04.2021 12:15
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:01
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»