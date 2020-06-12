Правительство страны одобрило финансирование программы развития Карелии

Федеральное правительство приняло программу развития республики Карелия, которая ставит своей целью, в частности, снижение уровня безработицы и рост доходов населения региона.

Правительство России приняло проект распоряжения о выделении из федеральной казны бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020–2024 годы. Об этом сообщается на официальном сайте федерального правительства.

"Принятие проекта распоряжения позволит реализовать мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020–2024 годы, направленных на рост объёма инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения, снижение уровня безработицы, рост среднедушевых денежных доходов населения, скорректированных на коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, и снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения республик Алтай, Карелия и Тыва", - говорится в пояснении к документу.

Ранее сообщалось, что коронавирус "отправил в нокдаун" экономику Карелии.